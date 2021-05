A Prefeitura Municipal de Guarapari divulgou na tarde desta quinta-feira um processo seletivo que irá contratar médicos formados e com experiência para trabalhar e atender as necessidades da Secretaria de Saúde (Semsa) da cidade. A contratação será imediata e os profissionais irão atuar temporariamente no município, visando auxiliar na crise da saúde.

Ao todo serão ofertadas 4 vagas, sendo uma delas reservada para pessoas com deficiência, como manda a Constituição Federal. A carga horária será de 24 horas semanais e a remuneração de R$8 mil, os profissionais irão atuar nas unidades de saúde determinadas pela Semsa.

Os requisitos mínimos para as vagas são: curso superior de medicina, registro no respectivo Conselho Regional e titulação compatível com a especialidade e/ou área de atuação pleiteada, com experiência mínima de 6 (seis) meses.

Para se inscrever os candidatos deverão comparecer na Sede Administrativa da SEMSA (Rua Adamastor Antônioda Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari/ES. CEP: 29.200-000), e apresentar a ficha de inscrição, disponível no site da PMG, e levar os seguintes documentos, originais e com cópia simples: documento de identificação com foto, registro no conselho de classe, CPF, comprovante de escolaridade (diploma) e comprovante de cursos/títulos.

Não poderão se candidatar os que tiverem idade igual ou superior à 60 anos, pessoas gestantes ou lactantes e portadores de doenças respiratória crônicas ou que comprometam a imunidade. A convocação será feita no dia 10 de junho, podendo ser verificada no site da Semsa ou no Diário dos Municípios.