A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), informou que está realizando o Projeto Saúde Presente, com atendimento médico e de enfermagem em horário estendido, das 16h30 às 20h30, em unidades de saúde do município, mediante critérios de avaliação tais como: demanda reprimida, indicadores de saúde e atendimento à saúde do trabalhador.

Ainda de acordo com a prefeitura, o projeto teve início em 08 de agosto e vai até dia 19, na unidade de saúde Maria Lúcia C. Lora, no bairro Jabaraí, com expectativa de 200 atendimentos médicos e 200 de enfermagem.

Segundo a prefeitura, a idealização da Semsa está em fase experimental e será avaliada bimestralmente pela gestão da saúde pública. Alessandra Albani, secretária de saúde, explica que o Projeto Saúde Presente tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de Atenção Primária à saúde por meio de horário estendido.

“O Saúde Presente vai possibilitar ao usuário conseguir atendimento em horário noturno, ofertando os serviços da atenção primária em tempo oportuno para assistência, diagnóstico, tratamento e prevenção aos pacientes”, pontuou.