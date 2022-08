Dois candidatos de Guarapari estarão lançando na noite de hoje (18) suas campanhas, com uma presença especial em Guarapari. O ex-secretário estadual Tyago Hoffman (PSB) e o ex-vereador Gedson Merizio (Podemos), lançam oficialmente seus nomes a deputado estadual e federal, respectivamente, com a presença do governador Renato Casagrande.

O evento acontece no Guará Centro de eventos a partir das 18h30. Tyago é homem de confiança do governador, economista e com perfil técnico, estando ao lado dele em momentos importantes, sendo agora uma das grandes apostas para essa eleição, tendo sua estreia no mundo político em busca de uma vaga na assembleia.

Gedson é uma das lideranças religiosas e políticas importantes de Guarapari, mudando para um partido aliado do governador, em busca de disputar o cargo de deputado federal. A união de campanha Tyago e Gedson gera expectativas positivas para o cenário eleitoral de 2022.