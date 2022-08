O Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) divulgou ontem (17) a mais recente pesquisa de intenção de votos da população para o cargo de Governador do Espírito Santo, a pedido do site “A Gazeta”. A pesquisa mostra o atual chefe do estado, Renato Casagrande (PSB), liderando com grande vantagem de 52% na pesquisa estimulada.

Empatados. O segundo colocado nas intenções de voto é o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que de acordo com a pesquisa receberia 10% dos votos caso a eleição fosse realizada hoje. Audifax Barcelos(REDE), ex-prefeito do município de Serra, aparece com 7% e o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, com 5%. Com a margem de erro, de pontos para mais ou para menos, os três candidatos ficariam empatados em 2º lugar nas eleições 2022.