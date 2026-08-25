Qualificação profissional: Espírito Santo abre mais de 7,9 mil vagas em cursos presenciais e gratuitos

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) abriu as inscrições para a oferta de mais de 7.900 vagas em cursos de capacitação profissional gratuitos no Espírito Santo. As oportunidades pertencem à modalidade presencial do programa Qualificar ES e estão distribuídas por 37 municípios do estado.

O processo seletivo é voltado a candidatos com idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula, residentes no município onde o curso será ministrado e que sejam alfabetizados.

Inscrições e regras do edital

As candidaturas devem ser efetuadas até o dia 10 de setembro de 2026, por meio do sistema eletrônico da secretaria.

Procedimento de cadastro: O participante deve acessar a plataforma de inscrição (inscricao.secti.es.gov.br), preencher o formulário inicial e concluir o registro no curso desejado;

Limite de inscrições: É permitido apenas um cadastro por CPF (associado a um único endereço de e-mail). Com a mesma conta, cada candidato pode realizar até duas inscrições, desde que sejam para formações distintas e em turnos diferentes;

Resultado e aulas: A listagem com os nomes dos classificados e suplentes será divulgada no site da Secti (secti.es.gov.br) em 23 de setembro de 2026. As aulas ocorrem no período de 29 de setembro a 10 de dezembro de 2026;

Certificação: O documento de conclusão será concedido apenas aos estudantes que alcançarem a frequência mínima obrigatória de 75% da carga horária.

Benefício do Kit Empreendedor

Os alunos aprovados em formações de eixos específicos receberão, no dia da formatura, um Kit Empreendedor com insumos para o início das atividades profissionais:

Eixos de Estética, Hospitalidade e Lazer, e Produção Industrial (Moda): Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Barbeiro, Escova e Penteados, Unha em Gel, Decoração de Festas e Balonista Designer;

Eixo de Produção Alimentícia (Gastronomia): Entrega de um Kit Empreendedor por CPF ao final do curso.

Cidades atendidas

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Divino São Lourenço, Domingos Martins, Ecoporanga, Guarapari, Ibiraçu, Itapemirim, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Serra, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.

Opções de cursos ofertados

A grade do programa contempla qualificações em diversos segmentos do mercado: