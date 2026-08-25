Ventania, chuva e granizo: Inmet alerta 52 municípios capixabas para tempestades nesta quarta-feira (26)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas meteorológicos cobrindo o estado do Espírito Santo por conta do risco de tempestades. Os avisos preveem acumulados de chuva variando entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de rajadas de vento de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Cronograma de abrangência e municípios afetados
A abrangência dos alertas foi dividida em dois períodos ao longo da semana:
Quarta-feira (26): O primeiro alerta entra em vigor atingindo 52 municípios capixabas;
Quinta-feira (27): O segundo aviso expande a área de cobertura para a totalidade dos 78 municípios do estado.
Cidades sob alerta na quarta-feira (26): Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.
Recomendações de segurança e contatos úteis
O órgão meteorológico orienta a adoção de medidas preventivas para evitar acidentes durante os períodos de instabilidade:
Em caso de ventania: Não busque abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas;
Proteção de veículos: Evite estacionar automóveis próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
Cuidados em casa: Não utilize aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o temporal.
Em situações de emergência, a população pode acionar os serviços de socorro pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).