Após seis meses de investigação, a CPI das Multas de Guarapari concluiu esta semana seu relatório final, no qual solicita, entre outras medidas, a demissão do supervisor de trânsito José Bomfim Nascimento e do agente de trânsito Nadson Anastácio. Segundo o relatório, Nadson teria aplicado mais de 8 mil multas consideradas irregulares pela CPI.

A CPI, presidida pelo vereador Max Junior, teve como relator o Professor Luciano e como membro a vereadora Rosana Pinheiro. O principal objetivo foi investigar questões relacionadas ao trânsito e à suposta “indústria das multas” na cidade. Confira a entrevista completa com o vereador Max Junior.