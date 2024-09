Desde 1990 | Publicitário, Designer, Escritor, Fotógrafo e Artista Multimídia. Na área da fotografia, já alcançou êxito em mais de 90 prêmios nacionais e internacionais. Sua obra artística e fotográfica "Cores do Caos" faz parte do acervo permanente do MAB - Museu de Arte de Brasília.