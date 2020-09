Durante a manhã desta terça-feira (15), o Republicanos realizou sua convenção, na qual oficializou o nome de Fernanda Mazzelli para a disputa à prefeitura de Guarapari, ela contará com o advogado André Cabral como vice.

O Republicanos entrará na disputa em parceria com o PDT, a coligação irá lançar um total de 26 candidatos à Câmara Municipal, e Fernanda e André na corrida pela prefeitura.

Segundo Fernanda, seus planos, caso seja eleita gestora do município, envolvem atrair investimentos com empresas e melhorar a saúde, com foco na saúde básica, com a implantação de postos médicos funcionando 24 horas e com tentativa de reduzir as hospitalizações.

“Nosso foco é em saúde, segurança, turismo e renda, vamos melhorar o atendimento da saúde básica, realizar a distribuição de medicamentos por regiões, tudo isso para que facilite a situação da população carente e atrair investimentos através de incentivos fiscais. Também pretendem criar postos médicos com atendimento 24 horas, mas sempre com foco na saúde básica e atendimentos ambulatoriais, evitando a hospitalização”, comentou a pré-candidata.

Fernanda Mazzelli também comentou sobre a obra do Hospital Cidade Saúde e sobre o trabalho que será realizado com os moradores em situação de rua, contando com um trabalho de parcerias entre eles.

“Nós iremos concluir o hospital e fechar parcerias para mantê-lo, precisamos saber em qual situação que o atual prefeito irá entregar, vamos buscar verbas, o partido que estou tem deputados estaduais e federais, nós iremos até eles conseguir as verbas para concluir o grande sonho de Guarapari. Em relação aos moradores, nós iremos conhecer as histórias de cada um, para fazer um trabalho intensivo, realizar parcerias e ver o que eles precisam”, finalizou a pré-candidata pelo Republicanos.

