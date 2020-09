O Ministério Público do Espírito Santo apresentou, nesta semana, um relatório de idosos contaminados pela Covid-19 em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI). 879 casos, nessas circunstâncias, foram confirmados até o momento em todo o Espírito Santo. Só em Guarapari, foram confirmados 22 casos.

Contaminados. As ILPIs de Vila Velha e da Serra registram mais casos de contaminações de idosos e funcionários, com 104 idosos e 94 trabalhadores infectados em Vila Velha. Na Serra, são 80 residentes e 54 funcionários contaminados.

As demais cidades com mais idosos com a Covid-19 nas instituições são: Vitória (76 casos), Colatina (30), Alegre (26), Cachoeiro de Itapemirim (23) e Guarapari (22). Vila Velha, Vitória e Serra registraram mais casos de obtidos de idosos, com 21, 14 e 13 casos, respectivamente.

Mortes. O número de óbitos de idosos residentes é 83, com quatro novos óbitos em comparação ao boletim anterior, registrados nos municípios de Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul.