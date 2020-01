Nem só de bacalhau é a culinária portuguesa. O Restaurante Pratão Capixaba realiza na hoje (23), a Quinta Portuguesa, um almoço temático que te leva a uma viagem gastronômica até Portugal. Entre os pratos que serão servidos no buffet estão Bacalhau de espiritual – que é feito com bacalhau refogado com cenoura, temperos e molho branco e queijo para gratinar; e o Cozido à Portuguesa que reúne carnes de boi, frango e porco, linguiças, legumes e verduras. É uma delícia!

No menu temático também estão pratos como a Rabada com Agrião, Arroz de Polvo, Arroz de Tomate, Bacalhau Gomes de Sá, sardinha assada, porco assado, cordeiro, e ainda opções de saladas que estarão no buffet.

O Restaurante Pratão Capixaba oferece um ambiente climatizado e vale ressaltar que o self-service funciona todos os dias para o almoço com um buffet recheado de delícias, mais de nove opções de proteínas, saladas e o charbroiller com grelhados feitos na hora. Nos finais de semana, tem programação especial para a família toda.

Para as crianças aos sábados, pintura corporal e bola mania com Tatá Fernandes.

Aos domingos, além do famoso pernil à pururuca a Pratão Capixaba com geleia de pimenta, tem música ao vivo com Ziza Santos e Wenceslau Mateus. Reúna sua família e almoce no restaurante Pratão Capixaba.

Serviço:

Quinta Portuguesa 23/01

Horário: 11h às 15h

Endereço: Av. Padre José de Anchieta, 1248, Aeroporto – Guarapari / ES (Perto do Supermercado Casagrande)

Calendário de almoços temáticos – Restaurante Pratão Capixaba

Janeiro

23 quinta portuguesa

31 sexta de frutos do mar

Fevereiro

12 quarta Italiana

20 quinta portuguesa

28 sexta de frutos do mar

Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do cardápio do dia