Caminhões do Exército Brasileiro já chegaram em Iconha-ES para apoio aos moradores que sofrem desde a forte chuva que destruiu a cidade. Os militares saíram do 38º Batalhão de Infantaria na manhã desta quinta-feira (23) para a missão de ajuda às áreas afetadas. No comboio estão cinco caminhões, sendo para transporte da tropa, um com água potável, dois água comum e uma unidade médica. O vídeo é da nossa repórter

Militares do 38º Batalhão de Infantaria do exército brasileiro foram enviados e já chegaram até Iconha para dar apoio aos moradores que sofrem desde a forte chuva que destruiu várias cidades do Sul do Estado na semana passada. Além da presença da tropa, os militares seguem viagem levando materiais de limpeza e alimentos arrecadado em vários pontos da Grande Vitória.

Ao todo, 40 militares se deslocaram do batalhão. No comboio estão cinco caminhões, sendo para transporte da tropa, um com água potável, dois água comum e uma unidade médica. Eles vão atuar diretamente nas regiões mais castigadas e que foram reconhecidas pelo Governo Federal como localidades em situação de calamidade: Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

De acordo com o coronel Alves, do Exército. “Nós vamos distribuir as equipes para apoiar as necessidades da região. A princípio, a base será montada em Iconha, no entanto, vamos atuar em todas regiões afetadas. Nós vamos apoiar no que for necessário para a recuperação das cidades, na limpeza e reconstrução do local”, afirmou.

Dde acordo com o relatório emitido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), até o momento, sete pessoas morreram. Mais de 2 mil estão fora de casa e uma permanece desaparecida.