Um carro de luxo, da marca Porsche, caiu em um barranco na Rodovia do Sol nesta manhã (30), aproximadamente na Ponta da Fruta, em Vila Velha. A Rodosol informou que uma vítima deste acidente foi socorrida e levada a um hospital na capital capixaba.

Pouco antes das 7h, no km 27,1 da rodovia, uma Porsche seguia de Guarapari a Vila Velha quando aconteceu o acidente. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa informou via 190 que, em alta velocidade, o veículo quase atropelou um grupo de ciclistas, perdeu o controle da direção e acabou caindo de um barranco.

Uma marca no asfalto indicou que o condutor freou por aproximadamente 25 metros antes de cair da pista.