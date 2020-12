A partir do primeiro dia do ano, os pedágios da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte irão aumentar de preço. Os novos valores, que foram autorizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos, resultado de um reajuste de 5,76%.

A Agência, que regulou e autorizou os novos valores, informou via nota que o reajuste foi feito para corrigir “perdas inflacionárias” e que outros fatores “foram considerados para se chegar nestes valores”.

A tarifa básica para carros de passeio, na Terceira Ponte, passará para R$ 2,20, subindo R$0,10. Na Rodovia do Sol, onde há cobrança nos dois sentidos, a tarifa básica subirá de R$ 9,00 para R$ 9,40.

Confira os demais tipos de tarifa na tabela abaixo: