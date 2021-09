Na semana de comemoração dos 477 anos de colonização, a cidade de São Mateus está recebendo muitos investimentos do Governo do Estado. Neste sábado (25), o governador Renato Casagrande esteve no município para a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos em diversas áreas. Ao todo, são mais de R$ 17 milhões em obras e serviços que vão transformar a vida dos mateenses.

“São Mateus é um dos primeiros municípios do Estado e que carrega tradições. Estamos aqui celebrando o aniversário da cidade, que foi na última terça-feira (21), mas que não pude estar presente. Viemos presentear os moradores de São Mateus. Sempre digo que para receber alguém em nossa casa, é preciso quem mora nela se sentir bem antes. Trabalhamos para que os mateenses tenham cada dia mais orgulho de sua cidade. Em parceria com o Município, estamos realizando diversos investimentos que estão mudando a vida dos moradores”, declarou o governador Casagrande.

A Vila de São Mateus virou município pelo Ato Provincial de 03 de abril de 1848, mas a celebração do aniversário ocorre em 21 de setembro, dia que marca o início da colonização europeia, no ano de 1544. A origem do nome remete à visita do padre José de Anchieta à cidade no dia em que se homenageia o Evangelista São Mateus.

O prefeito Daniel Santana saudou a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. “O governador mostrou a habilidade que tem para organizar o Estado. As obras não chegavam a São Mateus. O olhar do senhor é diferenciado, não apenas para São Mateus, mas para todos os municípios. O Estado tem outro olhar agora e em time que está ganhando, não se pode mudar. O senhor olha para a periferia, para quem mais necessita”, lembrou.

A solenidade oficial aconteceu na Avenida Oceano Atlântico, no balneário de Guriri, um dos cartões postais do município. O governador Casagrande anunciou a realização das obras de drenagem, pavimentação e construção de passeios da Avenida Industrial Sterwersson Bigossi de Oliveira, via de acesso ao Polo Industrial de São Mateus. Serão investidos R$ 5,2 milhões, beneficiando cerca de 132 mil habitantes da região.

“A avenida recebe um trânsito de veículos significativo, em virtude da existência de algumas indústrias já instaladas, sendo de grande importância para a economia municipal e estadual. A drenagem, pavimentação asfáltica e a construção dos passeios com acessibilidade vão trazer uma melhoria na qualidade de vida dos usuários”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Também foi assinada a Ordem de Serviço para a construção de duas pontes na Rodovia ES-010, no trecho que liga São Mateus a Guriri (Rodovia Othovarino Duarte Santos). A ponte sobre o córrego Pedra D’Água tem prazo de execução de 210 dias, enquanto a ponte sobre o Rio Preto deve ser concluída em até 450 dias. O município vai receber ainda mais cinco pontes rurais nas comunidades de Terra Fresca, Zumbi dos Palmares, Terra Fresca II, São Bento e Córrego da Areia. Juntas, são mais de R$ 6,1 milhões em investimentos do Governo do Estado.

Um dos principais balneários do Estado, Guriri vai ganhar uma nova quadra poliesportiva coberta. Construída pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em parceria com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a quadra terá um design moderno e será utilizada pela comunidade, de forma geral, e também poderá ser utilizada também para projetos esportivos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, como o Campeões de Futuro. O investimento é superior a R$ 2 milhões.

“A construção de uma quadra em Guriri era uma demanda antiga da comunidade e da administração local para ampliar as áreas de lazer aqui na região. Estamos muito felizes em conseguir mais um investimento para a área esportiva”, afirmou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Na área de habitação, o governador assinou um convênio para construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, destinadas a pessoas cujo rendimento familiar não ultrapasse três salários mínimos e incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A ação faz parte do Programa Nossa Casa, do Governo do Estado, com investimento de R$ 2,1 milhões oriundos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES).

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), vai implementar a Regularização Fundiária de Interesse Social nos bairros Rodocon e Litorâneo. Serão ofertados 500 títulos de posse e aproximadamente 500 famílias serão beneficiadas. O investimento é de R$ 500 mil, com recursos do FEHAB/ES.

“A regularização é um processo muito importante para as famílias. Quando as pessoas têm seus imóveis e terrenos regularizados, elas investem em reformar e ampliar suas casas, o que também é bom para o município, pois movimenta o comércio de materiais de construção e de mão de obra, por exemplo”, pontuou o secretário Marcus Vicente.

O município de São Mateus também recebeu máquinas e equipamentos para auxiliar a estrutura agrícola na região. Foram entregues uma escavadeira hidráulica, um caminhão truck com caçamba basculante, um secador de pimenta e um debulhador de cachos de pimenta do reino. “Nosso objetivo é avançar cada vez mais no interior com reforço na infraestrutura rural, com incentivo a atividades geradoras de renda, além dos programas de cunho social ou ambiental”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de São Mateus, no bairro Boa Vista, passará por melhorias em sua estrutura. Serão investidos R$ 258 mil na reforma e melhoria do espaço. Também foi anunciada a transferência de recursos para o Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA), que consiste na aquisição da produção de agricultores familiares pelas Prefeituras com recursos repassados pelo Estado. Os alimentos serão doados a nove unidades receptoras (entidades). O valor investido nessa ação é de R$ 234 mil, que será direcionado para 36 agricultores familiares, que receberão R$ 6,5 mil cada.

A agenda oficial em São Mateus contou ainda com a inauguração da quadra poliesportiva do 13º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que passou por obras de reforma e ampliação. Com um investimento de R$ 573 mil, o ginásio conta agora com estrutura de concreto e cobertura metálica, além de vestiários com sanitários em pisos e revestimentos em cerâmica. Também possui palco para apresentações, cerimônias e demais eventos, arquibancadas e iluminação em LED.

Casagrande também inaugurou a reforma do prédio do 2º Pelotão da 1º Companhia do 13º BPM, que vai proporcionar um melhor ambiente de trabalho aos policiais militares e também à população que necessita do atendimento da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O local passou por serviços de revisão elétrica e da parte hidráulica, substituição de todo o piso e telhado, pintura em geral, troca de esquadrias, manutenção dos banheiros, além de pavimentação do pátio e calçada cidadã. O valor do investimento foi de R$ 354 mil. As obras foram executadas pelo DER-ES.

Também estiveram presentes na solenidade a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Gilson Daniel (Governo) e Cyntia Grillo (Assistência Social); os prefeitos Marcos Guerra (Jaguaré) e André Sampaio (Montanha); o deputado federal Josias Da Vitória; os deputados estaduais Freitas, Marcos Garcia e Coronel Alexandre Quintino; o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus; o diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Mário Louzada; além de secretários municipais, vereadores e lideranças da região.