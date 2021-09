O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, recebeu na manhã do último dia 23, a comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das mãos do deputado estadual Marcelo Santos, durante visita do parlamentar a Anchieta. A comenda é um reconhecimento a todos que possuem importantes e relevantes serviços prestados ao desenvolvimento e assistência social.

“Fico muito honrado por ter sido lembrado pelo deputado Marcelo Santos. É um reconhecimento do nosso trabalho, das ações e programas que estamos desenvolvendo que estão tornando Anchieta mais independente financeiramente e dando mais oportunidade aos moradores, gerando emprego e renda”, disse Fabrício.

Monsenhor Rômulo Neves Balestrero

Ordenado como sacerdote no dia 8 de dezembro de 1954 por Dom José Joaquim Gonçalves, padre Rômulo tinha o título de Monsenhor – o qual é concedido pelo Papa – a pedido do bispo. O título foi dado ao sacerdote em reconhecimento aos serviços prestados à Igreja Católica, onde permaneceu responsável pela paróquia Bom Pastor, em Campo Grande, durante 30 anos. Monsenhor Rômulo Neves Balestrero morreu aos 79 anos, em 2008.