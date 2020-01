Com o objetivo de apoiar os municípios atingidos pelas chuvas nos últimos dias,uma equipe da Secretaria de Turismo (Setur) e da Instância de Governança da Região da Costa e da Imigração (Adeturci) estiveram nesta terça-feira (28) nos municípios de Alfredo Chaves, Iconha e Rio Novo.

O secretário de Estado de Turismo em exercício, Gedson Merízio, explicou que o objetivo da visita é confortar e apoiar as equipes das prefeituras neste momento delicado. “Viemos externar nosso apoio e solicitar levantamento de ações necessárias para revitalização dos atrativos turísticos destas cidades. Estas informações serão entregues à Comissão de Reconstrução do Governo do Estado”, disse o secretário.

No município de Alfredo Chaves, a equipe foi recebida pelo prefeito, Fernando Videira Lafayettee, e pelo secretário de Cultura e Turismo, Ricardo Nascimento. Eles relataram a situação da cidade e o impacto no turismo, já que todas as reservas previstas para o carnaval foram canceladas. “Todos os esforços estão direcionados a reconstrução da cidade. Nosso maior equipamento turístico foi duramente atingido, o Parque de Exposição. Lá acontecem os grandes eventos do município e isso impacta muito nosso turismo”, afirmou o prefeito.

Já no município de Iconha, o diretor de Cultura e Turismo, Rubens Cardoso, esteve com o grupo na Casa de Cultura, local também muito atingido pelas chuvas. “A água subiu dois metros. Perdemos muitos materiais. Alguns documentos foram recolhidos por uma equipe da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) na tentativa de recuperá-los”, explicou Cardoso

No município de Rio Novo do Sul, o grupo foi recebido pelos secretários de Administração, Jessica Togneri; de Educação, Marlene Decote Telles; e de Turismo, Alessandro Fidelis Copper. “É muito bom ter a Secretaria de Turismo do Estado aqui no nosso município. Saber que o Governo está presente é muito bom, mesmo que nosso município não tenha uma expressão turística tão grande”, afirmou Copper.

Durante a semana, a equipe da Setur estará em contato com todas as prefeituras atingidas para que o levantamento seja finalizado de forma rápida e entregue a Comissão de Reconstrução.