A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (30), o Edital nº 22/2021, que estabelece instruções para o cadastramento de profissionais efetivos do Quadro do Magistério Público Estadual do Espírito Santo, como etapa prévia ao Processo Seletivo para Função de Diretor Escolar.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.selecao.es.gov.br, a partir das 10 horas desta quarta-feira (1º), até as 17 horas do dia 31 de dezembro de 2021.

Leia atentamente o Edital nº 22/2021