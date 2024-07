O Centro Integrado de Operações de Defesa Social do Espírito Santo (Ciodes) completa 20 anos de existência no dia 27 de julho. Por este motivo, o Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (24), no Palácio Anchieta, em Vitória, uma solenidade em comemoração ao aniversário deste serviço fundamental de prestação de socorro à população capixaba.

O Ciodes foi criado em 2004, na tentativa dos gestores da Segurança Pública de integrar as diversas agências de atendimento emergencial ao cidadão. Desde então, agregou a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e a Guarda Municipal de Vitória — em uma estrutura que fica localizada dentro da sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outras Guardas Municipais também atuam integradas, mas situadas em suas respectivas sedes.

Desde a inauguração, o Ciodes busca avançar, sobretudo por meio de tecnologia, na oferta de segurança e defesa social, já tendo atendido mais de 55 milhões de ocorrências desde sua fundação. Em 2023, houve uma robusta reforma da sede, que passou a ocupar todo o segundo andar do prédio da Sesp.

Com modernas salas de teleatendimento ao cidadão, recentemente passou a contar inclusive com atendimento a surdos e ampla sala de despacho que acomoda todas as agências, cuja comunicação com os recursos operacionais também passa por modernização, por meio de tecnologia digital.

Atualmente, o Ciodes conta com duas centrais de atendimento de emergência, Metropolitana e Sul, com sistema de despacho conectado à computação embarcada, de modo que, pelo celular, os agentes de segurança despacham e fazem consultas diversas. Cabe destacar, ainda, a estrutura do Cerco Inteligente, com o monitoramento das principais rodovias do Estado, por meio de câmeras com inteligência artificial, que já ajudaram na recuperação de mais de 1.100 veículos desde a inauguração.

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou da solenidade e foi um dos homenageados. “Precisamos comemorar as duas décadas de existência do Ciodes, cujo atendimento à população está em constante melhora. A pessoa sabe que quando ligar, ela terá a resposta que necessita. Unindo o uso da tecnologia com o trabalho integrado das nossas forças policiais e demais agências em benefício dos cidadãos”, afirmou.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, parabenizou a todos aqueles que ajudaram a criar e, principalmente, na evolução do Ciodes, uma ferramenta tão fundamental para o serviço que é prestado pelas forças policiais.

“O Ciodes, hoje, é a referência de socorro do cidadão. É o primeiro lugar que ligamos quando passamos por uma situação de crime, de acidente, de incêndio, até mesmo de necessidade de atendimento hospitalar. Então, cada vez mais estamos buscando ampliar as tecnologias, investir na estrutura, contratar e treinar pessoal, para que esse atendimento seja feito de maneira perfeita e o cidadão que precisar, se sentir satisfeito. O serviço público tem sempre que buscar esse objetivo. O bem da população”, destacou Eugênio Ricas.

O subsecretário de Estado de Comando e Inovação da Sesp, coronel André Có, acredita que o principal legado do Ciodes, até o momento, é a construção da integração institucional entre as forças de segurança do Espírito Santo, algo que era praticamente inexistente, antes da criação do órgão.

“Isso serviu de sustentação para que o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, programa esse que sistematiza ações para a redução dos índices de violência, conseguisse atingir seus objetivos. A realidade que estamos assistindo em nosso Estado é que os números de homicídios e crimes contra o patrimônio caem a cada mês, muito por conta das articulações entre as Polícias Militar e Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros e Polícia Científica”, afirmou Có.

O atual diretor do Ciodes, coronel Marcelo Muniz, destacou os pilares que são usados como base para uma boa prestação de serviços à população, por parte do Centro Integrado. “Três pilares fundamentam a existência e atuação do Centro Integrado de Operações de Defesa Social do Espírito Santo, que são a tecnologia, a inteligência e a integração”, salientou.

Muniz destacou cada um desses pilares: “A tecnologia, por meio dos investimentos realizados pelo Governo do Estado, o Programa Estado Presente, que tem nesse contexto o seu trabalho e a sua atuação desde 2011; a inteligência, porque as ferramentas disponíveis possibilitam acionamento, acesso, pesquisas para uma melhor atuação e, eventualmente, uma melhor investigação de fatos delituosos; e a integração, consubstanciada pelo Programa Estado Presente e pelos servidores, os profissionais de segurança pública que aqui trabalham.”

Futuro passa pela construção do Cides

O próximo passo na evolução do serviço de urgência e emergência ao cidadão do Espírito Santo é a construção do Centro Integrado de Defesa Social (Cides), do qual o Ciodes será parte integrante. Durante a solenidade desta quarta-feira (24), o governador Renato Casagrande assinou, simbolicamente, a autorização para o andamento do projeto.

O Cides será uma estrutura consolidada e integrada, capaz de proporcionar e permitir as ligações entre as atividades relacionadas a toda a atividade de comando e controle dos órgãos de segurança do Espírito Santo. Esse modelo permite a flexibilidade para a ampliação e a redução de posições de atendimento, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, e a convivência operacional entre as instituições envolvidas.

Também possibilita agrupar organizações por afinidades e semelhanças de atuação; permite a capacidade de incluir o serviço operacional de atendimento às situações críticas e de crise (extraordinário), sem interferir no serviço de urgência e emergência (ordinário), bem como viabiliza, simultaneamente, o gerenciamento de mais de uma situação crítica.

Além do ambiente operacional, o prédio do Cides abrigará a estrutura administrativa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Sesp, de forma a corroborar com o propósito de uma administração mais enxuta e efetiva da estrutura física como um todo. Dessa forma, evitando problemas de ordem orçamentária, de suporte e de manutenção, observados em outras estruturas semelhantes no País.