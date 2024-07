A Javé anunciou a aquisição de um terreno de 27 mil m² entre a Praia da Bacutia e a Praia dos Padres, na Enseada Azul, Guarapari. A informação é da coluna Mundo Bussines, de Ricardo Frizera, no Folha Vitória. Apesar de ainda não revelar o projeto, a construtora está planejando um condomínio de prédios de médio porte com apartamentos amplos. O lançamento é aguardado para o segundo semestre de 2025.

R$ 2 bilhões em empreendimentos. Ainda de acordo com o colunista, a construtora projeta R$ 2 bilhões em empreendimentos nos próximos anos. Os prédios devem ter entre oito e nove pavimentos, sendo a maioria das unidades de 3 ou 4 quartos. A expectativa é incluir no projeto uma alameda comercial com estabelecimentos de serviços – que na avaliação na construtora é uma das maiores carências da região.

“Nos inspiramos na Rua das Pedras de Búzios para projetar uma área de comércio. Queremos até ter uma grande rede de supermercados em uma das lojas”, afirma Diego Freire, diretor comercial da Javé.

Imóveis amplos e de alto padrão. Ainda segundo Ricardo Frizera, o projeto será anunciado em meados do ano que vem e será assinado por um escritório de arquitetura nacional. O diretor da Javé avalia que os compradores interessados na região têm preferência por imóveis amplos e de alto padrão.

“Fizemos um estudo do terreno no ano passado e entendemos que caberia um investimento relevante, que vai agregar à Enseada Azul. Vamos entregar um produto atrativo para o público que busca a moradia e, considerando o apetite por imóveis de luxo na região, esperamos uma boa velocidade de vendas”, completa Diego.

Ainda de acordo com a coluna, esse é o segundo projeto da Javé em Guarapari. A construtora já entregou o edifício Praia do Espelho, também na Enseada Azul. A Javé calcula ter terrenos próprios ainda não construídos (chamado de landbank no mercado imobiliário) que comportam empreendimentos de R$ 2 bilhões de valor geral de vendas. Isso inclui tanto edifícios, como loteamentos e condomínios horizontais.