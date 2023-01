A partir deste fim de semana, tem início a programação de verão com uma colônia de férias na Prainha e edições itinerantes em diversos bairros, promovido pela Prefeitura de Vila Velha. Serão diversas atrações e shows de diferentes ritmos, como reggae, rock, rap, pagode, sertanejo e forró.

O evento inaugural do Verão Vila Velha 2023 será na Barra do Jucu, nesta sexta (13), a partir das 19h, na praça Pedro Valadares. No primeiro dia se apresentam Quarteto Barrense, Mary Jane e Cidade do Reggae. Já no sábado (14), no mesmo horário, o público vai conferir os shows de André Prando, Samba Soul e Pura Vida.

No dia 27, às 17h, na Praia de Itapuã (Beverly Hills), será a vez da banda Macucos, Rodrigo CX e JV Saxx. Na praia dos Recifes, no dia 28, às 15h, sobem ao palco itinerante Kátia e Patrícia, Duduzinho e Carol e Priscila.

Na orla da Praia de Itaparica, na praça do Ciclista, dia 4 de fevereiro, 16h, as atrações serão Mania D’Samba, Bloco Simpatia e Show da MUG. No mesmo dia, às 17h, mas no deck 360º de Ponta da Fruta, o som fica por conta de Brenda Mozer e Felipe Peo.

“A proposta do projeto é levar cultura em suas diversas manifestações para diversas localidades da cidade, além de proporcionar entretenimento para toda a família nesse período de férias escolares”, explica o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.

De acordo com a secretaria de Cultura e Turismo, Carla Rezende, “do dia 20 de janeiro a 5 de fevereiro vai funcionar no Parque da Prainha uma colônia de férias, que irá funcionar de terça a sexta, 15 às 23h, e sábado e domingo, das 9 às 12h e das 14h às 23h. O local vai contar com área gastronômica, shows e atividades infantis – recreação, parquinho, brinquedos infláveis. Em breve, divulgaremos mais detalhes da programação nas redes da PMVV”.

Todas as atrações do projeto Verão Vila Velha 2023 têm entrada gratuita.