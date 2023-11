Em uma iniciativa inédita, o Sine de Vila Velha participará de uma ação em parceria com a Autoglass para realizar os cadastros, as entrevistas de emprego e todo o processo seletivo para o preenchimento das novas vagas de trabalho que a empresa está disponibilizando no município para contratação imediata.

Há oportunidades para pintor de obras, pedreiro, artífice de manutenção e auxiliar de limpeza, contemplando diferentes habilidades e experiências profissionais. O processo seletivo está agendado para a próxima sexta-feira (17), entre 9 e 15h, nas instalações do Sine de Vila Velha, localizado no Subsolo A do Boulevard Shopping.

Para concorrer aos empregos, os requisitos fundamentais são ensino fundamental completo e experiência mínima de seis meses na área específica. Os contratados contarão com benefícios de assistência médica e odontológica, ticket alimentação e vale transporte. A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h. Salários a combinar.

O secretário em exercício de Desenvolvimento Econômico, Gabriel Nunes, expressou entusiasmo com a nova parceria. “Esta novidade nos inspirou bastante porque as seleções para contratação de pessoal pela Autoglass sempre foram realizadas pelas equipes de Recursos Humanos da própria empresa”, informou.

A diretora do Sine de Vila Velha, Gabriela Bicalho, expressa entusiasmo e diz que essa será a primeira de muitas outras parcerias com grandes empresas do município, como a AutoGlass, empresa reconhecida nacionalmente por sua qualidade, ampla atuação e especialização em serviços automotivos, colocando o SINE em destaque como o órgão que tem buscado a empregabilidade dos munícipes em primeiro lugar.

“Esta iniciativa da Autoglass reflete a confiança do empresariado vilavelhense na excelência dos serviços prestados pelo Sine de Vila Velha, que capta toda a mão de obra necessária para suprir as demandas das empresas, nos mais diversos segmentos. Essa parceria inédita não só representa uma oportunidade única para os candidatos em busca de emprego, mas também destaca um novo modelo de colaboração entre órgãos públicos e empresas privadas para a promoção do crescimento econômico e social da nossa cidade”, salientou Gabriela.