A infância é a fase em que o desenvolvimento cerebral está a todo vapor, principalmente nos primeiros anos de vida. Estimular as crianças é fundamental para proporcionar o seu desenvolvimento pleno, seja cognitivo, social, linguístico ou motor. E, tratando mais especificamente da aprendizagem de um novo idioma, esse estímulo também possibilita a expansão do seu repertório cultural, uma vez que ele estimula a ampliação de sua visão de mundo e de sua forma de pensar.

Os benefícios de expor as crianças a uma segunda língua desde cedo vão muito além da proficiência no idioma e de melhores oportunidades no futuro. Eles fazem a diferença durante todo o processo do desenvolvimento infantil e influenciam diretamente os anos seguintes de suas vidas.

Surpreso? Então prepare-se para descobrir o que as pesquisas científicas têm descoberto sobre o assunto nos últimos anos!

1 – Aprender outra língua ajuda a desenvolver mais habilidades multitarefas

Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA) mostra que aprender outra língua colabora para o desenvolvimento e melhora da habilidade de deslocar a atenção mais facilmente entre dois sistemas de fala e escrita. Como o cérebro se exercita ao se revezar entre duas estruturas linguísticas diferentes, a prática de um idioma melhora ainda mais a capacidade de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo.

2 – Aprender outra língua melhora o processo de tomada de decisão

A Universidade de Chicago publicou um estudo no periódico Psychological Service sugerindo que aprender outra língua reduz inconsistências cognitivas, melhorando o processo de tomada de decisão. Segundo a pesquisa, o processo de raciocinar em outro idioma faz com que as decisões sejam mais sistemáticas e menos baseadas em fatores negativos – o que é um processo mental comum quando usamos apenas nossa língua nativa.

3 – Aprender outra língua melhora a memória

A Academia Americana de Neurologia, mostrou que mesmo quando adulto, aprender outra língua ajuda a proteger a memória. A pesquisa foi conduzida com voluntários, considerando suas idades e nível de escolaridade e mostrou que aqueles que falam quatro ou mais idiomas tinham cinco vezes menos chances de ter problemas cognitivos do que os que falavam apenas duas línguas. Já os que falavam três línguas, a chance era três vezes menor.

4 – Aprender outra língua melhora o desempenho em testes e exames

A Universidade de York, no Canadá, desenvolveu uma pesquisa que mostra que os estudantes de uma segunda língua pontuam melhor os testes e têm mais facilidade na resolução de problemas do que seus colegas monolíngues. Os resultados foram especialmente bons nos exames padronizados das categorias de matemática.

5 – Aprender outra língua melhora o desenvolvimento cognitivo

Aprender outra língua desde a infância faz com que o cérebro da criança crie mais conexões, processando informações para aprender tudo em dobro. Isso estimula a curiosidade infantil, melhorando seu desenvolvimento cognitivo. Ao mesmo tempo, a língua materna, no nosso caso, o português, também é beneficiado, uma vez que, mesmo inconscientemente, ela passe a reconhecer melhor o português como um sistema de comunicação, reforçando seus laços com ele.

6 – Aprender uma nova língua traz ganhos significativos às habilidades de comunicação.

Com habilidades de comunicação, a criança se torna menos tímida e mais autoconfiante nas interações sociais, vantagens que podem ser observadas de imediato, mas que ela carrega ao longo de toda a sua vida.

7- Contato com outras culturas aprendendo sobre diversidade

Ao aprender um outro idioma, os pequenos têm contato com a cultura onde ele se origina e podem desenvolver maior empatia por outras pessoas e compreender com mais profundidade o significado de diversidade. É importante que, desde cedo, eles aprendam sobre os costumes e características de outros povos. A chance de experimentar a vida através de mais de uma língua os ajuda a compreender desde cedo a pluralidade ao redor e aumenta as fronteiras de seus conhecimentos.

8 – Desenvolvimento das habilidades socioemocionais

O desenvolvimento das habilidades comunicativas também estimula o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que estão diretamente ligadas à capacidade de gerenciar os próprios sentimentos. Com elas, a criança se torna mais apta a passar pelos possíveis percalços da vida escolar, manter relações sociais positivas, participar mais das atividades de modo geral e tomar decisões de forma mais responsável e consciente. Como consequência, ela se torna mais bem-preparada para enfrentar as situações adversas até a vida adulta.

Serviço: Para mais informações sobre o aprendizado de inglês e para oferecer ao seu filho a oportunidade de conhecer outra língua, procure a Number One! https://www.instagram.com/numberoneguarapari/

Curso de Inglês Completo

Kids | Teens | Adults

Intercâmbios

(27) 99729-9333