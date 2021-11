No mês de novembro, o coletivo cultural guarapariense Sinestesia – Criatividade Coletiva irá realizar a quinta edição do Sarau Ruínas. O evento, que nasceu em 2016, busca congregar as mais diversas linguagens artísticas e apresentar ao público os inúmeros talentos que têm raízes no solo capixaba.

Por esse motivo, o sarau é realizado, tradicionalmente, em frente às Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição, patrimônio histórico guarapariense que dá nome ao festival. “Nós buscamos, por meio do evento, relembrar à população e ao poder público a importância de preservar a história que nos pertence. Afinal, para além do valor simbólico, o desenvolvimento socioeconômico do município, que tem como principal atividade o Turismo, tem muito a se beneficiar com a valorização da cultura local”, ressalta o membro do coletivo e co-idealizador do Sarau Ruínas, Bruno de Deus e Magnago.

Ainda de acordo com o produtor cultural, para além da provocação política, o Ruínas cumpre outra importante função social: divulgar e valorizar a produção autoral de artistas locais, em meio a uma cena cultural engessada, que prioriza a reprodução. Dessa forma, o coletivo fomenta a arte monazita e, por meio do afeto e construção colaborativa, introduz diversos artistas locais e regionais no circuito guarapariense.

Excepcionalmente nesta edição, devido ao cenário pandêmico, o Sarau Ruínas será realizado no formato on-line. A programação, que conta com nomes potentes da cena local e regional, vai ao ar nos dias 19, 20 e 21 de novembro, no YouTube. Durante todo o evento, o público terá a oportunidade de interagir com os artistas e organizadores, através do chat.

Assim, enquanto não é possível voltar a realizar essa troca presencialmente, o público poderá continuar a desfrutar de todo o calor do evento, do conforto e segurança de seu lar. “Apesar do contexto, queremos promover esperança e lembrar que, mesmo em meio ao caos, a arte continua florescendo e o Ruínas vigora”, salienta Magnago.

Palco aberto. Apesar da adaptação para o formato on-line, o evento vai preservar uma de suas principais características: o Palco Aberto. Assim como nas edições anteriores, no V Sarau Ruínas, artistas das mais diversas linguagens estão convidados a compartilhar suas produções autorais com o público.

Entre as categorias, estão: poesia, teatro, performance, dança, arte circense, artes plásticas e visuais. Para compartilhar a sua arte, seja ela qual for, basta preencher o formulário disponível em https://forms.gle/Po21XC3QwgwD9PvAA , conferir as regras e enviar o vídeo de inscrição.