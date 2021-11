A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou balanço na última terça-feira (2) dos casos de coronavírus e óbitos em decorrência da doença no Espírito Santo. Desde o início da pandemia, Guarapari já teve 443 mortes por Covid-19. Entretanto, a cidade já está sem óbitos pela doença desde o último domingo (31).

De acordo com as informações do Painel Covid-19, 18.529 casos da doença em território Guarapariense foram confirmados até o momento. Deste número de casos, cerca de 54% são do sexo feminino.

É estimado que mais de 58 mil testes tenham sido realizados pelo Sistema Único de Saúde em Guarapari para verificar a contaminação pelo novo coronavírus.

Espírito Santo. Em todo o Estado, já contraíram o vírus cerca de 607.840 capixabas. Destes, 584.226 já se curaram da doença e 12.931 faleceram devido a complicações da Covid-19.