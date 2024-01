O Assaí Atacadista está com 230 vagas de emprego abertas para compor o time de sua segunda unidade no estado capixaba, desta vez na capital Vitória. A futura unidade ficará localizada na Avenida Fernando Ferrari, no bairro das Goiabeiras, ao lado do Aeroporto de Vitória. Segundo a empresa, a unidade está em obras e tem previsão de inauguração até o final do primeiro trimestre de 2024.

Oportunidades. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão:

– Auxiliar de Açougue

– Açougueiro

– Fiscal de Prevenção de Perdas

– Repositor de mercadorias

– Operador de Caixa

– Empacotador

– Chefe de Seção

– Vendedor de Cartão.

Processo seletivo. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site, clicando aqui, até o dia 15 de fevereiro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online. De acordo com a empresa, será oferecido remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Serviços. O Assaí Vitória seguirá o modelo de negócio apresentado aos moradores capixabas, com foco em bom atendimento, preços baixos e uma ampla variedade de produtos, com destaque às marcas e fornecedores da região. Além de serviços, como Padaria, Empório de Frios, Açougue, entre outros, que facilitam o dia a dia das famílias e dos comerciantes da capital.