Uma tragédia em Guarapari na noite desta quinta-feira (15). Um homem matou a esposa com dois tiros e depois tirou a própria vida. O casal foi identificado como Marco Antônio Vasconcelos, de 51 anos, e Cláudia Márcia Gomes Santos, de 50 anos.

Tudo aconteceu na residência do casal no bairro Una. Segundo a polícia, depois de atirar na mulher, Marco Antônio ligou para o Samu e desesperado, se matou durante a ligação. O casal teria começado a discutir na cozinha quando Marco Antônio a sacou uma arma e atirou contra a mulher acertando o peito e o braço.

As informações são que eles haviam se separado há poucas semanas, mas dividiam a mesma casa, que tem dois andares. Cláudia ocupava o segundo pavimento do imóvel. Com o barulho dos tiros, a filha do casal que estava próxima da residência, correu e encontrou os corpos caídos na cozinha.

A discussão que levou a morte seria em virtude do casal estar separado há pouco tempo e Marco Antônio não aceitava o fim do relacionamento. O casal era muito querido na região e deixa dois filhos. Eles administravam um quiosque em Setiba.