Um homem que estava entre os três casos confirmados do coronavírus em Guarapari, é considerado curado. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde (Semsa), no boletim epidemiológico emitido pela prefeitura no final da tarde de ontem.

Na Cidade Saúde, até o momento, 47 casos foram notificado. Desses, 38 já foram descartados após exames que deram negativo para o coronavírus, e seis casos ainda seguem em investigação.

Estado. O Espírito Santo tem 273 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quarta-feira (08). Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 180 estão em isolamento residencial e 46 estão internados, sendo 29 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Seis óbitos foram confirmados e três seguem em investigação.

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

País. O Brasil registrou 800 mortes por coronav (causador da covid-19), segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 8. Houve um aumento de 133 em relação ao último balanço.

O número de infectados confirmados está em 15.927. A taxa de letalidade vem crescendo a cada boletim e chegou a 5%.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse em coletiva de imprensa nesta quarta, que algumas cidades estão em situação mais preocupante, como Manaus, Fortaleza e São Paulo. No Ceará há 1.291 casos confirmados e 43 mortes; e no estado de São Paulo, o epicentro da infecção segundo o governo, tem 6.708 casos e 428 mortes.

O Rio de Janeiro também é um local em que o Ministério da Saúde está com mais atenção. O estado registra 1.938 confirmados e 428 óbitos.

Mundo. O novo coronavírus já infectou quase 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, segundo balanço em tempo real realizado pela Universidade Johns Hopkins (EUA). Ao menos 88.982 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 desde o início da crise.

Na semana passada, mais de 200 mil pessoas estavam curadas do coronavírus no mundo todo, segundo dados da universidade americana Johns Hopkins. Nesta terça-feira (8), o número ultrapassou a marca de 300 mil e, até às 13h19, 308.617 casos haviam sido curados.

A China, país onde o vírus surgiu no fim de dezembro, segue a líder em números de cura, com mais de 77 mil pessoas recuperadas. Em seguida, aparece a Espanha, com 48 mil curados. Alemanha, com 36 mil e o Irã, com pouco mais de 27 mil.