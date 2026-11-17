O registro de um exemplar de peixe-leão (Pterois volitans) na Ilha Escalvada, em Guarapari, acendeu o sinal amarelo para os órgãos ambientais do Espírito Santo. O animal, com cerca de 15 centímetros de comprimento, foi avistado na manhã do último sábado (14 de novembro de 2026) a 9,4 metros de profundidade, na face oeste da ilha, durante uma atividade de mergulho recreativo conduzida por Roney Fernandes, integrante da equipe da Cia do Mergulho.

Diante da ocorrência, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) informou que já está estruturando ações de monitoramento e controle da espécie no litoral capixaba. A previsão é de que os trabalhos tenham início ainda em novembro, englobando a capacitação de mergulhadores e a disponibilização de petrechos específicos para a captura do animal. O órgão estadual já conta com autorização prévia do Ibama para realizar o manejo e elabora um termo de compromisso para regulamentar a atuação dos profissionais autorizados.

Presença Antiga e Riscos ao Ecossistema

Especialistas avaliam que, embora o registro documentado seja recente, a espécie pode habitar as águas capixabas há mais tempo, ocultando-se em recifes distantes da costa, naufrágios profundos e estruturas de exploração petrolífera abundantes na região.

O biólogo e mestre em Biologia Animal Daniel Gosser Motta pontua que o tamanho do espécime encontrado sugere menos de um ano de vida, o que levanta a hipótese de chegada recente de larvas transportadas pelas correntes marinhas. Contudo, ele adverte para o potencial de desequilíbrio:

“A experiência do Caribe, porém, mostra que, depois de estabelecida, a população praticamente não pode ser erradicada. Ela só pode ser controlada localmente”, ressalta.

Nativo do Indo-Pacífico e introduzido no Atlântico na década de 1980 devido à soltura de animais ornamentais de aquário, o peixe-leão possui alto potencial reprodutivo — fêmeas podem produzir até dois milhões de ovos por ano —, crescimento acelerado e ausência de predadores naturais eficientes na região. No Caribe, estudos demonstraram que a predação intensa do animal reduziu drasticamente populações de peixes jovens e competiu por recursos com espécies nativas, além de impactar herbívoros fundamentais para a saúde dos corais.

No Espírito Santo, grupos vulneráveis mapeados por especialistas incluem pequenos peixes recifais (como o gobião-neon e blenídeos), juvenis de espécies comerciais (a exemplo de garoupas e badejos) e crustáceos de recife.

Cuidados e Procedimentos em Caso de Acidente

O peixe-leão possui cerca de 18 espinhos venenosos capazes de provocar acidentes em mergulhadores e banhistas, gerando dor intensa, vermelhidão, inchaço e, em casos mais graves, náuseas, queda de pressão e dificuldades respiratórias.

Em caso de picada, as recomendações de primeiros socorros incluem:

Afastar-se da água com cautela e buscar atendimento médico imediato;

Submergir a área atingida em água quente (entre 40°C e 45°C) por um período de 30 a 90 minutos, respeitando o limite de tolerância térmica;

Evitar aplicação de gelo, cortes no local, sucção ou uso de torniquetes;

Verificar a atualização do cartão de vacinação antitetânica.

Para orientações clínicas em situações de emergência ou acidentes com animais peçonhentos, a população pode acionar o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (Toxcen-ES) pelo telefone 0800 283 9904 ou o Disque-Intoxicação da Anvisa pelo 0800 722 6001.