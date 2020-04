Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Educação (Semed), iniciou nesta quarta-feira (08), a distribuição de Kit Merenda para 3.720 alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Somente na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Benedita Martins de Souza, localizada no bairro Ipiranga foram entregues mais de 80 kits.

Gabriela Marin é diretora, conhece a realidade dos alunos e sabe da importância dessa atitude. “Mediante a pandemia que estamos vivendo, a entrega dos kits é necessária, pois aqui eles se alimentariam bem, então achamos primordial que eles tivessem isso em casa. Muitas das nossas crianças são de famílias em que os responsáveis trabalham informalmente e sabemos que eles precisam dessa ajuda”, disse a diretora da EMEF Benedita Martins de Souza.

As Escolas entraram em contato com as famílias para informar o dia da entrega dos Kits, evitando aglomeração. O objetivo do município é atender aos alunos inseridos em famílias de baixa renda, que atualmente estão fora do ambiente da escola, e que dependem da alimentação escolar para garantir o suprimento das necessidades nutricionais mínimas.

De início seriam 2.700 kits, mas o município conseguiu aumentar esse número para 3.72O, atendendo um número maior de alunos.

Os kits contêm arroz, feijão, macarrão, leite, biscoito e iogurte, entre outros itens. A Secretária de Educação, Sônia Meriguete, explica como eles foram montados. “O kit Merenda contém os ingredientes que seriam servidos na alimentação escolar dos alunos e que estavam armazenados nas escolas. O Município fez uma complementação para que as escolas pudessem organizar o Kit Merenda de forma equilibrada, lembrando que não são cestas básicas. É importante ressaltar que tudo foi preparado com muito carinho para chegar até nossos alunos, que estão em casa.”, disse Sônia.

Fabiana Pacheco tem dois filhos matriculados na rede municipal e ficou aliviada quando recebeu o kit-merenda. “Eu faço faxina e nessa época de coronavírus, todos os meus serviços foram cancelados. Estou aliviada com essa ajuda, sei que eles vão comer bem. Eu agradeço a prefeitura e a escola, porque esses alimentos vão ajudar muito”, disse a mãe de dois alunos matriculados na Escola Benedita Martins de Souza.

A distribuição está sendo feita nas escolas municipais onde os estudantes estão matriculados e será dividida em duas etapas:

1ª ETAPA: Iniciada nesta quarta-feira (08) – Um kit por família que possua filho matriculado na rede municipal de Ensino, que tenha cadastro no Bolsa Família.

2ª ETAPA: Segunda quinzena de Abril – Distribuição de Kits para os demais filhos/irmãos beneficiários do Bolsa Família que sejam alunos da Rede Municipal, não contemplados na primeira etapa e família que são cadastradas, mas que por ventura não constam na lista no escola.