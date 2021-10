A união do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, com o governador do Estado, Renato Casagrande, é um movimento político importante e que atinge diretamente o deputado estadual Carlos Von (Avante), adversário dos dois. A união (ou namoro) como o próprio prefeito falou, foi selada na última segunda-feira (25), durante a ordem de serviço para obras em Meaípe, que o governo do Estado vai fazer.

A presença de Edson, ao lado de Ricardo Ferraço, já foi surpresa para muitos. Durante discurso Edson confirmou que agora é da base de apoio de Casagrande. “Eu vi uma notinha ontem na Tribuna (jornal) que fala sobre namoro, noivado e casamento. Então nós estamos no namoro. A verdade é essa”, disse o prefeito para aplauso dos presentes.

Está dentro. Edson ainda prosseguiu: “Eu quero dizer ao senhor uma coisa. O que for bom para o Estado, o que for bom para Guarapari, eu estou dentro”, disse.

Essa movimentação pressiona politicamente o deputado estadual Carlos Von (Avante), que vai disputar uma reeleição no ano que vem. Adversário do governador dentro da assembleia e também do prefeito; contra quem já disputou três eleições, ele agora enfrenta dois fortes adversários que estão unidos.

Nomes. Edson certamente terá seu candidato a deputado estadual. Até o momento o prefeito tem dois nomes dentro de Guarapari e um nome de fora. Casagrande também terá um nome forte em Guarapari. Sendo assim, a vida de Carlos Von para buscar a reeleição não será fácil. Terá que lutar em duas frentes de batalha. Será uma verdadeira guerra, cujo resultado só saberemos no ano que vem.