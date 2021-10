O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), criou um projeto de alta tecnologia para identificação dos estágios sucessionais da regeneração da Mata Atlântica, por meio do uso de ferramentas de sensoriamento remoto.

A tecnologia, que ainda está em fase de teste e protocolos de determinação, consiste em um drone com sensores lidar, softwares específicos, câmera multiespectral, infravermelho e de alta resolução, gerando vídeos e imagens em três dimensões.

Segundo Emanuel Effgen, servidor do Idaf que está à frente do projeto e doutor em Produção Vegetal, com a tecnologia, é possível quantificar os extratos da vegetação, mensurar o volume de florestas, a altura e o diâmetro das árvores, além do rendimento lenhoso. “Com todas as informações que estamos conseguindo, iremos ter acesso a dados importantíssimos sobre as florestas do nosso Estado. Com isso, é possível, por exemplo, identificar onde se encontram espécies de plantas que estão em perigo de extinção”, salientou Effgen.

Ele explicou ainda que a ferramenta vai otimizar o trabalho do Idaf e de outros órgãos de proteção ambiental. “Após a conclusão das pesquisas que estamos realizando, o Idaf vai ter um acervo de informações acerca da cobertura florestal para monirotaramento das atividades de fiscalização”, ressaltou.

Segundo o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, o projeto marca um avanço para a proteção florestal do Estado. “Os técnicos do Idaf, Emanuel Effgen e Tobias Baruc Pinoon, são especialistas extremamente competentes na área e estão de parabéns por tocar um projeto tão importante como este. Nunca no nosso Estado tivemos acesso a informações tão completas como as que estão sendo produzidas por esses especialistas. Um grande ganho para o Idaf, que fortalecerá ainda mais as suas atividades de defesa florestal”, disse Louzada.