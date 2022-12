O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, preparou uma programação especial de oficinas durante toda a temporada do Verão 2023. As atividades fazem parte do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social do Parque Estadual de Itaúnas (PEACS-PEI) e terão início nesta sexta-feira (30), com a apresentação teatral “Ser da Mata”, em frente à sede do PEI.

A programação segue até o mês de fevereiro, com oficinas culturais e nas trilhas do parque. As oficinas culturais visam a incentivar o diálogo sobre a cultura regional e local, promovendo o fortalecimento e o empoderamento comunitário, além da valorização das diferentes culturas e manifestações regionais.

Já as oficinas nas trilhas e a confecção de placas informativas visam a divulgar essa área do Parque e a estimular o interesse pela biodiversidade e conservação da restinga e demais ecossistemas do PEI. Essas ações também têm como objetivo promover o envolvimento da comunidade do entorno e dos visitantes na preservação do Parque, potencializando o uso turístico e a perspectiva da geração de renda com as trilhas.

“Durante as atividades, será realizada a identificação da percepção ambiental dos participantes em relação ao Parque Estadual de Itaúnas e o levantamento das expectativas e propostas para subsidiar a elaboração do PEACS-PEI”, explicou a gestora da Unidade de Conservação, Juliana Coura.

O Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social do parque está sendo elaborado pela empresa Visão Ambiental, dentro da perspectiva da educação ambiental crítica, com a participação dos diversos setores e da comunidade do entorno. A empresa foi contratada pela Petrobrás, em cumprimento ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, firmado com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Programação:

30/12/22 às 15 horas – Apresentação teatral “Ser da Mata”, com Dekinha – Em frente à sede do Parque;

05/01/23 às 15h30 – Apresentação musical “Saudade de Itaúnas: Música e Interpretação”, com Lu Lima;

06/01/23 às 15 horas – Oficina de confecção de chapéu de Reis de Boi, com o Mestre Lucas Maia;

14/01/23 às 17 horas – Apresentação e Roda de Capoeira de Itaúnas;

25/01/23 às 14 horas – Oficina de Estandarte de Reis de Boi, com o Mestre Lucas Maia;

28/01/23 às 9 horas – Trilha interpretativa na Trilha da Alméscar (Ponto de encontro: Quadra Poliesportiva – antigo portal);

03/02/23 às 14 horas – Oficinas de Confecção de Placas Informativas, com a equipe do Parque;

04/02/23 às 8 horas – Caminhada na Trilha de Itaúnas (percurso de 8 Km) (Ponto de encontro: Quadra Poliesportiva – antigo portal).