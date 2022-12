O Maxime Centro Educacional teve um ano fenomenal. Além das aulas com excelentes professores, de toda estrutura física e educacional que a escola oferece, os eventos voltados para cultura, educação e sociabilidade, mostraram o diferencial da escola neste ano de 2022, ano de retomada pós- pandemia.

Um dos diretores da escola, Pedro Henrique Gomide Lucci fez um pequeno balanço do ano. “Nós tivemos um encerramento de ano letivo com quatro formaturas: Jardim 2, 5° ano, 9° ano e 3° ano do Ensino Médio. São muitos eventos e é um momento importante na vida deles e das famílias. É o encerramento de um ciclo e início de outro. É um momento que tem que ficar marcado na vida deles, de celebrar essas vitórias ”, destaca Pedro Henrique.

O diretor ressalta os vários trabalhos desenvolvidos. “O diferencial da nossa escola é que nós trabalhamos com muitos projetos e eventos culturais, como por exemplo, as olimpíadas esportivas, a feira de ciências e o arraiá, que é todo produzido pelos alunos, com o envolvimento das famílias e equipe pedagógica.. A gente acredita que essa metodologia de trabalhar com eles sendo protagonistas do aprendizado, torna tudo muito significativo e marcante na vida deles”, explica.

Matrículas. As matrículas para o ano de 2023 já estão abertas. Pedro convida os pais interessados a visitar a escola, trazer seus filhos e vir conhecer a estrutura, onde os alunos recebem ensino de qualidade e muita atenção e dedicação da escola. O Maxime é a escola completa de Guarapari, do Berçário ao Ensino Médio.

“É muito gratificante e muito bonito acompanhar essa trajetória deles. Alguns formandos estão conosco desde o maternal 1. Então a gente, enquanto escola, fica com a sensação de dever cumprido. Além de pessoas preparadas para o mercado de trabalho, para as faculdades, para as novas etapas, a gente está entregando pessoas do bem. Acreditamos muito nesses valores e no nosso papel da educação”, pontua o diretor.

Pedro destaca que a escola prepara grandes novidades para o ano de 2023 tais como: um campinho de grama sintética para o esporte dos alunos, um parque aquático para os pequenos do Maxime Júnior, e o início do ensino integral no fundamental 1, que vai do 1° ao 3° ano. “Os alunos terão atividades de manhã e à tarde com aulas adicionais de informática, robótica, acompanhamento pedagógico, artes, inglês, visando desenvolver atividades lúdicas e múltiplas com nossos alunos”, finaliza Pedro.

