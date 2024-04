O mês de abril ainda não chegou ao fim, mas o Legislativo da cidade de Anchieta já utilizou quase R$ 36 mil somente em diárias este mês, com a maior parte destinada a uma viagem de quatro parlamentares e quatro servidores a Brasília. A informação é do jornalista Lionel Ximenes de A Gazeta.

R$ 129 mil em diárias. Num ritmo frenético de viagens e gastos, a Câmara Municipal de Anchieta já desembolsou um total de R$ 129 mil em diárias nos primeiros três meses de 2024, conforme verificado no Portal da Transparência da instituição. Essas despesas não incluem outros custos relacionados às viagens.

A frequência das viagens é notável, como evidenciado nesta semana, em que oito diárias foram concedidas para participação em um evento em Brasília, quatro para parlamentares e quatro para servidores do Legislativo de Anchieta.

Presidente. Segundo a reportagem, encabeçando a delegação está o presidente da Câmara, Renan de Oliveira Delfino (PP), que sozinho recebeu R$ 4.950 apenas em diárias, montante equivalente ao embolsado pelos vereadores Nilton César Simões Brandão, conhecido como Niltinho (PSC); Edson Vando Souza, mais conhecido como Edinho é D+ (MDB); e Cléber Oliveira da Silva, o Cléber Pombo (PSD).

Diárias. Três dos quatro servidores que integram a comitiva à capital federal receberam R$ 3.950 cada em diárias. São eles: Carlos Pinto da Vitória (chefe de gabinete da presidência), Anderson Mesquita Ribeiro de Freitas e Wander Loureiro Bertaso (assessor de vereador). Dário Eustáquio Dias de Abreu (diretor-adjunto da Câmara), por sua vez, recebeu R$ 4,3 mil em diárias.

23ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Esta viagem de oito membros tem como destino Brasília, onde participarão da 23ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, iniciada nesta terça-feira (23) e com término previsto para sexta-feira (26). Os gastos com diárias continuam a crescer nos primeiros cem dias de 2024. Segundo o Portal da Transparência, em janeiro, durante o recesso da Casa, a Câmara de Anchieta gastou um total de R$ 20.715,88 em diárias.

Total acumulado. Em fevereiro, com o retorno das atividades legislativas e o feriado de Carnaval, as despesas aumentaram para R$ 38.820,36 em diárias. Março registrou uma pequena queda, totalizando R$ 33.523,49 em diárias. Entretanto, em abril, as despesas com diárias voltaram a subir, alcançando R$ 35.950,00. O total acumulado no ano, segundo o Portal da Transparência do Legislativo de Anchieta, atinge R$ 129.009,73.

Resposta. Questionada por a Gazeta sobre esses gastos, a assessoria da Câmara de Anchieta argumentou a importância do evento para os vereadores.

“Este evento, reconhecido como o maior encontro da América Latina, proporciona uma oportunidade única para os representantes do Legislativo Municipal demonstrarem sua influência e defenderem os interesses da comunidade junto às autoridades federais. Assim, a presença dos vereadores desta Casa nesse evento é crucial para fortalecer a voz do Legislativo Municipal na Capital Federal e garantir que as demandas e necessidades locais sejam devidamente representadas e atendidas”, afirma a nota.