Durante uma palestra realizada no município de Guarapari na última semana, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, anunciou planos para a expansão da Praia do Morro. De acordo com Ferraço, está em fase de análise um estudo conduzido pela prefeitura local, visando aumentar a faixa de areia da praia de 40 para 80 metros de extensão.

Projeto. Segundo informações do Tribuna Online, o secretário municipal de Turismo, Edgar Behle, explicou que os estudos prévios realizados em Meaípe foram cruciais para acelerar o processo para a Praia do Morro. “A expectativa é de uma faixa de até 80 metros, estendendo-se até a Prainha, com areia proveniente do desassoreamento do Canal, em consonância com os projetos da Marina e dentro de um grande plano de desenvolvimento e infraestrutura da cidade”, destacou Behle.

Além de incrementar o potencial turístico da região, Behle ressaltou a importância do engordamento da praia para mitigar possíveis problemas. “O engordamento da Praia do Morro se faz necessário não só para receber mais turistas, mas principalmente por causa da dinâmica de movimentação das areias e para evitar repetidas destruições que aconteceram em Meaípe”, afirmou.

Melhorias. Juntamente com a ampliação da faixa de areia, o projeto inclui melhorias na estrutura dos quiosques e na área de atendimento aos frequentadores da praia. Behle enfatizou que tais intervenções permitirão o reordenamento da praia, proporcionando benefícios significativos tanto para moradores quanto para turistas.

Ricardo Ferraço adiantou que em breve serão divulgados mais detalhes sobre o projeto de expansão da Praia do Morro, ressaltando a importância econômica da iniciativa para a região. “A Praia do Morro é fonte de emprego e renda para muitas famílias. Logo vamos anunciar como faremos o engordamento aqui também. Piúma já está em curso. O engordamento lá já está contratado, e vamos correr com a Praia do Morro para aproveitar a draga que vai fazer o engordamento de Piúma, para que possa vir para Guarapari logo em seguida”, concluiu Ferraço.