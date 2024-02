A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial para oferta de viagens aos passageiros do Sistema Transcol durante o feriado do Carnaval 2024. Do próximo sábado (10) até a Quarta-feira de Cinzas (14) haverá reforço da frota reserva para atender os usuários que pretendem curtir as praias e outros locais na Região Metropolitana da Grande Vitória no período.

Em todos os 10 terminais de integração do Transcol serão disponibilizados 73 ônibus extras durante os cinco dias. Serão 12 veículos reservas disponíveis no sábado (10); 18 no domingo (11); 20 na segunda-feira (12); 17 na terça-feira (13); e seis veículos na Quarta-feira de Cinzas (14). Esses ônibus serão utilizados quando houver aumento de demanda registrado.

No sábado e domingo, as linhas funcionarão com quadro de horário normal de finais de semana, que já opera sob reforço de Verão.

Na segunda-feira (12) de Carnaval, as linhas rodarão com quadro horário de sábados, exceto as linhas 211, 501, 515, 552, 595, 596, 611, 636, 660, 815, que funcionarão em horário atípico. Na terça-feira (13), todas funcionarão seguindo o quadro horário de feriado, exceto as linhas 211, 636 e 815, que também funcionarão em horário atípico. Nesses dois dias também haverá reforço de Verão.

Na Quarta-feira de Cinzas (14), foi adotado um quadro com programação horária específica.

A operação será acompanhada por fiscais da Companhia e, caso seja preciso, os agentes da Ceturb-ES estão orientados a fazer os ajustes necessários para garantir a oferta de ônibus aos foliões. Os carros de reserva poderão ser acionados sempre que for preciso.

Os usuários do sistema que tiverem dúvidas, podem acessar o site www.ceturb.es.gov.br ou entrar em contato com o Disque Ceturb-ES no 0800 039 1517.

Aquaviário reforçado

Quem quiser aproveitar o feriado de Carnaval para conhecer a Baía de Vitória sobre outros ângulos também terá mais opções de horários no sistema Aquaviário. A partir desta semana o sistema já está contando com nove viagens a mais.

Nos dias úteis, serão dois horários a mais na linha 401, que opera entre a estação de Porto de Santana, em Cariacica, e a Praça do Papa, em Vitória. Além disso, aos domingos, também terão mais dois horários de saída da embarcação.

A linha 402, que funciona entre a Praça do Papa e a Prainha, em Vila Velha, conta no total com cinco viagens a mais, uma nos dias úteis e mais quatro viagens aos domingos.

Todos os horários estão disponíveis no site www.ceturb.es.gov.br e no aplicativo ÔnibusGV.