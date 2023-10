O prefeito Arnaldinho Borgo está empenhado em posicionar Vila Velha como um destino atraente para fazer parte do circuito de grandes eventos esportivos nacionais e torneios de futebol. Para alcançar esse objetivo, ele não apenas pretende mobilizar a bancada federal capixaba, contando com a articulação do deputado canela-verde Victor Linhalis, mas também buscar uma parceria com o Governo do Estado, para a construir na cidade um estádio com capacidade para 20 mil espectadores. Para isso, o município também deverá entrar com recursos próprios, como contrapartida.

“Nosso objetivo é criar uma arena esportiva moderna, equipada com camarotes, lanchonetes, bares, restaurantes, espaços de lazer e áreas de convivência social, além de estacionamentos e espaços multiuso que possam atender às necessidades das comunidades de Vila Velha quando não houver eventos esportivos em andamento. Estamos avaliando a região mais apropriada para esse empreendimento, buscando um local com uma grande área disponível e infraestrutura urbana já existente no entorno, a fim de otimizar custos e viabilizar o projeto”, explica o prefeito.

Durante uma recente missão técnica em Belo Horizonte – onde discutiu parcerias para os projetos Vila Velha Ágil e Plano de Desenvolvimento Econômico Vila Velha 500 Anos em colaboração com a Fundação Dom Cabral –, Arnaldinho teve a oportunidade de visitar a Arena MRV, um moderno estádio de futebol com capacidade para 46 mil espectadores, pertencente ao Clube Atlético Mineiro.

“Eu sempre digo que sonhar grande e sonhar pequeno demanda o mesmo esforço. Estamos sonhando grande, mas mantendo os pés no chão. A Arena MRV custou 1 bilhão de reais, com financiamento exclusivo do próprio clube, que possui uma longa tradição no futebol brasileiro. No entanto, em Vila Velha, a realidade é diferente. Por isso, estamos em busca de recursos federais, estaduais e municipais para fazer avançar este projeto e tornar nosso sonho uma realidade”, enfatiza Arnaldinho Borgo.