Vila Velha recebe neste sábado (14) um campeonato nacional de canoa havaiana individual em dois tipos de embarcações: V1 e V1R. O VA’A Pro Brasil, que recebe atletas de todo o país, terá sua primeira largada às 8h, na frente da Colônia de Pescadores da Praia da Costa.

200 atletas de 10 estados participam dos percursos de 11 e 17 Km em diversas categorias masculinas e femininas – 40+ a 70+, Jr 16 e 19, parava’a e open. “A VA’A é uma canoa polinésia, com um casco conectado a um flutuador, chamado de ama. Originalmente, as canoas eram construídas a partir de um tronco de árvore oco, o que as tornava um símbolo de pertencimento à ilha local”, explica o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida, “a competição deste sábado é uma classificatória para o Campeonato Sul Americano/Panamericano 2022 no Chile e o Campeonato Mundial de 2023, em Samoa”.

O VA’A Pro Brasil é uma realização da Confederação Brasileira de VA’A, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

Serviço:

VA’A Pro Brasil

Data: Sábado (14), 8h

Local: em frente à Colônia de Pescadores da Praia da Costa