O governador Renato Casagrande (PSB) esteve ontem (9) em Guarapari, para participar da abertura do seminário “Turismo Nossa Maior Riqueza”, promovido pela TV Guarapari. O encontro aconteceu no Guará Centro de Eventos e contou com a participação de várias autoridades estaduais, lideranças e também de membros da sociedade civil de Guarapari.

Casagrande ressaltou que o turismo é um assunto importante para todo o país e que ele tem trabalhado para promover qualidade de vida para os capixabas. “Se cidadão de Guarapari tiver qualidade de vida, o turista vai ter qualidade de vida. Nós temos trabalhado para o capixaba”, disse o governador, dizendo que com isso o estado terá toda condição de receber bem o turista.

Casagrande ainda falou sobre os investimentos do governo do Estado em obras, melhorias que vão de Setiba até Meaípe. Falou também dos investimentos que estão sendo feitos em outras cidade como Anchieta e Piúma. Confira o vídeo com o discurso completo do governador.