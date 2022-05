Moradores da região de Nova Guarapari enviaram vários vídeos para nossa redação, mostrando o que poderia ser uma possível poluição que está acontecendo nas lagoas das região. Uma das lagoas está com a coloração completamente diferente da outra, com um resíduo com mal cheiro e que está contaminando as águas.

Nos vídeos os moradores mostram os estragos que estão acontecendo na região. Ainda segundo eles, foram colocadas tubulações de forma irregular, que em vez de ajudar estão prejudicando o escoamento das águas. Veja o vídeo.

Respostas. O portal 27 entrou em contato com a prefeitura para saber se através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eles teriam ciência desta poluição e nos foi respondido que.

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informa que já realizou vistoria nas lagoas. Foi feito coleta de água para análise. Além disso, foi solicitado a Secretaria de Obras(Semop), para que realize intervenções nas áreas de escoamentos.”