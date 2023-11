Com o tema “Vitrine Legal Tem Preço”, o Procon Guarapari e CDL irão realizar um workshop, exclusivo, sobre a maneira correta de expor vitrines, práticas comerciais éticas, precificação de produtos e serviços.

O evento é gratuito e ocorrerá no próximo dia 29 (quarta-feira), às 19h, no auditório da Faculdade Anhanguera, antiga Pitágoras. O workshop foi desenvolvido para aprimorar os conhecimentos dos empresários e colaboradores e garantir que sua abordagem comercial esteja alinhada com os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A palestra será ministrada por Luciano Simor Xavier, gerente de fiscalização do Procon Estadual.

Serão abordados os temas:

Maneira correta de dispor o preço de produtos e serviços nas vitrines e no interior da loja. Princípios consagrados no CDC e o Princípio da Informação. Como deve ser a informação dos preços e afixação em vendas no varejo. Condutas proibidas pela legislação vigente e suas implicações. Exemplos de vitrines com informações que podem caracterizar a publicidade enganosa. Forma de pagamento e diferenciação de preços.

Para participar, é preciso confirmar a presença até dia 28 para garantir a vaga, clicando aqui.

Serviço

Workshop “Vitrine Legal Tem Preço”

Data: 29/11 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: auditório da Faculdade Anhanguera, antiga Pitágoras

Inscrições: clique aqui