Estão abertas pelo site concursos.ibfc.org.br as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) 05/23, que visa ao preenchimento de 1.100 vagas para o cargo de Assistente Administrativo, que vão atuar em órgãos do Governo do Estado. O valor da inscrição é R$ 49,00 e o processo conta com duas etapas: prova objetiva e avaliação de experiência profissional.

Os requisitos gerais para participação são: Ensino Médio Completo, apresentar, no mínimo, 6 (seis) meses de experiência na atividade comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ter domínio do pacote Office, entre outros.

Os candidatos aprovados no PSPS, que vierem a ser convocados para ingresso, assinarão Contrato Individual de Trabalho que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (carteira assinada) com salário de R$ 1.626,02 e vão contar com os benefícios de Vale-Alimentação, Vale-Transporte e Seguro de Vida em Grupo.

Demais informações sobre o processo seletivo estão descritas no edital disponível no site da empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) – https://www.mgs.srv.br/processos-seletivos.