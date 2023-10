Há quase 24 anos, o Multiplace Mais faz parte da vida de capixabas e turistas sendo reconhecido nacionalmente como um dos mais importantes complexos de entretenimento noturno do Brasil. Com sua estrutura construída de frente para o mar, a energia contagiante que envolve o seu público, experiências que ficaram na memória de todos os frequentadores e ainda sendo um espaço que produz grandes atrações e diferentes estilos musicais.

O complexo de entretenimento possui um terreno de mais de 8.000m² em Guarapari. Localizado de frente para a nova Praia de Meaípe, que acaba de receber um importante investimento de ampliação da faixa de areia, o próximo verão virá para coroar o retorno do Multiplace Mais, que vem com muitas novidades.

Paralisação. A casa teve suas atividades suspensas em 2020, em razão da pandemia, período em que toda a atividade turística e de entretenimento no país e do mundo foi duramente afetada. Como o Multiplace Mais não se resume apenas em oferecer lazer e entretenimento de qualidade, ele também se preocupa e toma cuidados especiais com os clientes, estando sempre atentos à legislação vigente.

O retorno das atividades precisou ser ressignificado, reconstruindo alguns aspectos, incorporando novos conceitos, se modernizando para um novo cenário.

Novidades. Neste retorno, o Multiplace Mais pretende oferecer mais experiências, possibilidades, eventos, qualidade e exclusividade. Um espaço incomparável tanto para o público quanto para o artista, com possibilidades de múltiplas experiências. Com uma arquitetura pensada especificamente para isso, o Mais permite que todos assistam a shows inesquecíveis de um lugar privilegiado, para que todos curtam ao máximo e compartilhem da mesma energia.

Os ambientes continuam sendo divididos entre pista, camarote 1, camarote 2, Iguana, Asteróide, que terão atrações nos intervalos dos shows do palco principal.

Com espaços instagramáveis e excelência na estrutura dos shows, gastronomia, organização, visagismo e tudo que o público espera deste retorno.

Mais acessibilidade. A acessibilidade significa assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades, incluindo nos eventos e shows. Então, além da manutenção geral nos ambientes, há execução de obras em andamento para permitir maior acessibilidade em todos os ambientes, com rampas de acesso, construção de cinco banheiros exclusivos (adaptados e unissex), espaços reservados, instalação de três elevadores de acesso aos camarotes, proporcionando maior conforto e atendimento.

Beach Bar. Em qualquer lugar no litoral europeu ou qualquer praia badalada, o grande privilégio é estar com o pé na areia, e não longe dela. O Mais também vai ter seu Beach Bar, aos pés de uma Meaípe totalmente renovada, com visual privilegiado. Neste período acontece de forma acelerada, com todas as liberações concedidas, a reforma de parte do Camarote 2, para inaugurar o Maritmo Beach Bar, um novo ambiente com vista para o mar, música e diversão, com funcionamento diurno até o pôr do sol.

Economia. O Mais movimenta Guarapari o ano todo, não apenas durante a alta temporada. Na sua história, sempre proporcionou programações nos feriados ao longo do ano e um festival de verão, aquecendo a economia, o turismo, gerando empregos diretos e indiretos, divulgando o município e o Estado.

Verão 2024. A programação terá a volta de artistas e bandas consagradas que fizeram história no palco do Mais (pop rock, sertanejo, pagode), sem deixar de fora os estilos musicais da nova geração, para os novos clientes que frequentarão a casa pela primeira vez (forró, piseiro, hip hop, rap, trap). O retorno será no dia 28 de dezembro, com um gosto especial e um trabalho cheio de entusiasmo, o mesmo dedicado à inauguração em 1999. A programação segue até o dia 27 de janeiro. Um mês inteiro de muito MAIS alegria e diversão, em prol do entretenimento e turismo no Estado do Espírito Santo. Serão mais de 20 atrações, pensando em todas as idades e novidades no cenário musical. A grade de shows está quase completa e será divulgada em breve.

Mensagem. O sentimento com o retorno, com a reabertura esperada pelo público capixaba, é uma mistura enorme de mais responsabilidade com muito agradecimento: “Voltar a trabalhar com o que gostamos, reencontrando amigos e clientes, artistas felizes por subirem novamente no nosso palco, recebendo tantas mensagens bacanas e positivas nas redes sociais. Tudo isso só faz nossa responsabilidade aumentar. Esperamos todos vocês que já conhecem a casa aqui de volta, pois já são 23 anos de história. Mas também estamos ansiosos e nos preparando para receber os jovens, essa nova geração que passará a frequentar nossa casa a partir do verão 2024. Minhas filhas por exemplo virão pela primeira vez!”, finaliza Bruno Lawall.

Familia Lawall. A reabertura do Multiplace Mais marca também o retorno da Família Lawall na direção, junto com parceiros locais, somando esforços para a reabertura. A volta da família Lawall vem junto com muita alegria: “Uma mistura de felicidade, gratidão, saudosismo e ansiedade. Completaremos 24 anos de história. Não conheço outro complexo de entretenimento no Brasil que alcançou essa marca, fruto de muita dedicação e reconhecimento de nossos amigos e clientes”, comemora Bruno, idealizador do Multiplace Mais.