Empresas de Vila Velha iniciam a semana oferecendo 147 vagas de emprego, disponíveis no Sine da cidade. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e atuação. As chances estão nas áreas de marketing, atendimento, comércio, construção civil, saúde e muitas outras.

Os interessados devem procurar o Sine de Vila Velha, localizado no subsolo do Boulevard Shopping, dentro da Vila do Empreendedor, espaço que reúne diversos serviços voltados aos empreendedores e investidores da cidade, inclusive oferta e procura de emprego.

Quatro profissões se destacam pela quantidade de vagas. São 20 vagas para carpinteiro, além de 10 para armador de ferragens na construção civil e bombeiro hidráulico.

Vagas:

Analista de marketing (estágio) – 1

Armador de ferragens na construção civil – 10

Assistente administrativo (estágio) – 2

Atendente de cafeteria – 3

Atendente de padaria – 4

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de estoque -1

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de serviços jurídicos (estágio) – 1

Auxiliar em saúde bucal – 1

Barman – 1

Bombeiro hidráulico – 10

Carpinteiro – 10

Carpinteiro – 10

Cozinheiro geral – 1

Cuidador de idosos – 2

Eletricista – 1

Engenheiro civil – 1

Fonoaudiólogo geral – 5

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações – 1

Lavador de veículos – 1

Manicure – 2

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de refrigeração – 1

Mecânico montador – 2

Montador de estruturas metálicas – 1

Motofretista – 1

Operador de caixa – 3

Pedreiro – 32

Polidor de metais – 3

Promotor de vendas – 5

Recepcionista, em geral – 1

Serralheiro de ferro – 2

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1

Técnico de operação eletrotécnica – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Vendedor interno – 1

Vendedor porta a porta – 5