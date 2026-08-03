TJES, Polícia Militar e Dataprev abrem seleções com quase 3 mil vagas disponíveis

Os concurseiros e profissionais em busca de colocação no mercado de trabalho encontram um cenário favorável neste início de mês. Dez concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas, somando 2.961 vagas distribuídas no Espírito Santo e em âmbito nacional.
As oportunidades abrangem do nível básico ao superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 3.094 a R$ 10.798,20.
Destaques das Seleções no Espírito Santo
Processo Seletivo do Tribunal de Justiça do ES (TJES)
O TJES abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária e cadastro de reserva na área de Tecnologia da Informação (TI).
Vagas: 30 vagas imediatas mais cadastro de reserva para atuar em áreas como Desenvolvedor Full Stack, Inteligência Artificial, Infraestrutura de TI, Atendimento ao Usuário, BI, Análise de Requisitos, Negócios e Governança de TI.
Remuneração: R$ 10.798,20, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, auxílio-saúde, vale-transporte, férias e 13º proporcional.
Requisitos: Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou curso superior em outra área com pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) em TIC.
Inscrições: De 27 de julho a 16 de agosto de 2026, de forma eletrônica.
Processo Seletivo da Polícia Militar do ES (PMES)
A Polícia Militar do Espírito Santo abriu edital para a Diretoria de Saúde, com atuação no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória.
Vagas: 2 vagas imediatas para Médico Psiquiatra, além de cadastro de reserva.
Remuneração: R$ 7.321,11 para jornada de 24 horas semanais, somados a R$ 480 de auxílio-alimentação.
Requisitos: Graduação em Medicina, registro ativo no CRM e especialização na área de Psiquiatria.
Inscrições: Abertas até o dia 10 de agosto, pelo sistema de seleções do Governo do Estado.
Quadro Geral de Concursos e Processos Seletivos
Abaixo, confira os detalhes das demais seleções com inscrições abertas identificadas na tabela informativa:
|Concurso / Seleção
|Vagas
|Salário
|Período de Inscrição
|Taxa
|Data da Prova
|Veterinário e Eng. Agrônomo (Vila Velha)
|Cadastro Reserva
|R$ 3.789 a R$ 7.579
|20/07 a 03/08
|—
|—
|Processo Seletivo de Marataízes
|33
|R$ 3.242
|29/07 a 27/08
|R$ 30
|11/10
|Concurso em Itarana
|43
|R$ 3.094 a R$ 3.205
|26/06 a 06/08
|R$ 90
|30/08
|Concurso da Polícia Militar
|1.008
|R$ 5.713
|08/06 a 10/08
|R$ 130
|16/08
|Processo Seletivo para Nutricionista
|1
|R$ 4.314
|27/07 a 05/08
|—
|—
|Educação em Aracruz
|Cadastro Reserva
|R$ 3.266 a R$ 3.549
|27/07 a 10/08
|R$ 60
|—
|Processo Seletivo para Médicos (Serra)
|Cadastro Reserva
|R$ 4.118
|27/07 a 30/08
|—
|—
|Processo Seletivo no TJES
|30
|R$ 10.798
|27/07 a 16/08
|—
|—
|Concurso do Dataprev
|1.823
|R$ 8.273 a R$ 10.685
|06/07 a 06/08
|R$ 110
|11/10
|Concurso da Agepar
|23
|R$ 9.500
|23/07 a 21/08
|R$ 130
|18/10