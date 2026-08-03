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TJES, Polícia Militar e Dataprev abrem seleções com quase 3 mil vagas disponíveis

Oportunidades contemplam o Espírito Santo e outros estados, abrangendo áreas como Tecnologia da Informação, Saúde, Educação e Segurança Pública.

Os concurseiros e profissionais em busca de colocação no mercado de trabalho encontram um cenário favorável neste início de mês. Dez concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas, somando 2.961 vagas distribuídas no Espírito Santo e em âmbito nacional.

As oportunidades abrangem do nível básico ao superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 3.094 a R$ 10.798,20.

Destaques das Seleções no Espírito Santo

Processo Seletivo do Tribunal de Justiça do ES (TJES)

O TJES abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária e cadastro de reserva na área de Tecnologia da Informação (TI).

  • Vagas: 30 vagas imediatas mais cadastro de reserva para atuar em áreas como Desenvolvedor Full Stack, Inteligência Artificial, Infraestrutura de TI, Atendimento ao Usuário, BI, Análise de Requisitos, Negócios e Governança de TI.

  • Remuneração: R$ 10.798,20, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, auxílio-saúde, vale-transporte, férias e 13º proporcional.

  • Requisitos: Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou curso superior em outra área com pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) em TIC.

  • Inscrições: De 27 de julho a 16 de agosto de 2026, de forma eletrônica.

Processo Seletivo da Polícia Militar do ES (PMES)

A Polícia Militar do Espírito Santo abriu edital para a Diretoria de Saúde, com atuação no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória.

  • Vagas: 2 vagas imediatas para Médico Psiquiatra, além de cadastro de reserva.

  • Remuneração: R$ 7.321,11 para jornada de 24 horas semanais, somados a R$ 480 de auxílio-alimentação.

  • Requisitos: Graduação em Medicina, registro ativo no CRM e especialização na área de Psiquiatria.

  • Inscrições: Abertas até o dia 10 de agosto, pelo sistema de seleções do Governo do Estado.

Quadro Geral de Concursos e Processos Seletivos

Abaixo, confira os detalhes das demais seleções com inscrições abertas identificadas na tabela informativa:

Concurso / SeleçãoVagasSalárioPeríodo de InscriçãoTaxaData da Prova
Veterinário e Eng. Agrônomo (Vila Velha)Cadastro ReservaR$ 3.789 a R$ 7.57920/07 a 03/08
Processo Seletivo de Marataízes33R$ 3.24229/07 a 27/08R$ 3011/10
Concurso em Itarana43R$ 3.094 a R$ 3.20526/06 a 06/08R$ 9030/08
Concurso da Polícia Militar1.008R$ 5.71308/06 a 10/08R$ 13016/08
Processo Seletivo para Nutricionista1R$ 4.31427/07 a 05/08
Educação em AracruzCadastro ReservaR$ 3.266 a R$ 3.54927/07 a 10/08R$ 60
Processo Seletivo para Médicos (Serra)Cadastro ReservaR$ 4.11827/07 a 30/08
Processo Seletivo no TJES30R$ 10.79827/07 a 16/08
Concurso do Dataprev1.823R$ 8.273 a R$ 10.68506/07 a 06/08R$ 11011/10
Concurso da Agepar23R$ 9.50023/07 a 21/08R$ 13018/10

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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