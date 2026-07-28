Judoca capixaba Andrey Coelho vence Seletiva Nacional e se aproxima do sonho olímpico em Los Angeles

O judoca capixaba Andrey Coelho, de 20 anos, deu mais um passo importante rumo ao objetivo de defender o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles-2028. Na última semana, o atleta venceu a Seletiva Nacional para a formação da equipe que vai disputar os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, em setembro, na Colômbia, firmando-se cada vez mais como titular da seleção brasileira.

Natural de Vitória, Andrey compete pelo Grêmio Náutico União, de Porto Alegre (RS). Na campanha do título da Seletiva Nacional, o capixaba superou Vitor Fagundes, do Recreio da Juventude (RS), nas punições. Na grande final, marcou primeiro um yuko contra Alexandre Albano II e, em seguida, aplicou um waza-ari seguido de imobilização até alcançar o ippon.

Novo nome do peso-pesado brasileiro

Andrey Coelho atua na categoria peso-pesado (acima de 100kg), peso que foi dominado por mais de uma década por Rafael Silva, o “Baby”, dono de três medalhas olímpicas (Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024). Com a saída do ídolo, o posto de titular ficou vago, e o jovem capixaba surge como o principal nome para assumir essa posição.

“O Rafael Baby construiu uma história enorme na categoria e merece todo o respeito pelo que conquistou. Hoje vivo um momento muito importante e bom da minha carreira. Venci a Seletiva e o Troféu Brasil, mostrando que estamos no caminho certo. Mas sei que ainda há uma longa caminhada pela frente”, destacou Andrey Coelho.

Sequência de conquistas e foco no ciclo olímpico

Antes de garantir o título na Seletiva Nacional para os Jogos Sul-Americanos, o atleta de Vitória já havia conquistado o Troféu Brasil deste ano. Em 2025, o judoca se destacou internacionalmente ao faturar o bronze por equipes no Mundial Júnior, além dos títulos individual e por equipes no Pan Júnior.