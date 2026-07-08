Mudança no tempo: Frente fria atinge o litoral do Espírito Santo nesta quarta-feira

O tempo deve sofrer alterações em parte do Espírito Santo nos próximos dias devido à passagem rápida de uma frente fria pelo litoral capixaba. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno atua a partir desta quarta-feira (8), concentrando a instabilidade nas áreas costeiras do Estado.

Enquanto o litoral enfrenta um aumento na nebulosidade e a possibilidade de chuva fraca e passageira ao longo do dia, o interior do Espírito Santo segue com tempo estável e céu nublado, sem previsão de precipitações. Nas regiões mais ao norte do estado, a previsão é de um leve aumento nas temperaturas.

A previsão para os próximos dias

O sistema é de curta duração. Já na quinta-feira (9), a tendência é de que o tempo volte a se estabilizar em quase todo o território capixaba. A exceção fica para o litoral nordeste, onde ainda há chance de chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas demais regiões, o sol deve aparecer entre nuvens.

Para a sexta-feira (10), a previsão indica que ventos úmidos vindos do mar ainda podem favorecer chuvas isoladas pela manhã no litoral nordeste, com o tempo abrindo ao longo do dia. Para o restante do Estado, a promessa é de sol entre nuvens e ausência de chuva.

As temperaturas durante este período variam entre mínimas de 14°C nas áreas altas da região serrana e máximas que podem chegar aos 31°C nas regiões norte e noroeste.