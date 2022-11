O grupo Mex Entretenimento inaugura em dezembro na Praia do Morro, um inovador bar temático chamado Salseiro Botequim. O Mex é a casa noturna mais movimentada de Guarapari. Desta forma, irá realizar nesta quinta-feira (17), às 13h um processo seletivo para contratação em massa de 200 profissionais.

Ramissés Rocha, um dos sócios do empreendimento explica sobre essas contratações. “O Mex cresceu e agora, além da boate e casa de shows Mex Club, iremos inaugurar esse inovador bar temático, será o mais novo ponto turístico da cidade ”, informou.

Já Marcelo Meira que também é sócio proprietário destaca. “Vamos fazer um processo seletivo nesta quinta-feira para contratação temporária e também fixa de 200 vagas para trabalhar nas duas empresas. Essas vagas incluem diversas funções, como: garçom, segurança, atendente de bar, caixa, vendedor, barman e limpeza”, finalizou

Então, você que está à procura de emprego e se identifica com umas dessas vagas e deseja uma oportunidade no mercado de trabalho, é só levar o seu currículo atualizado no Mex Entretenimento que fica localizado na avenida Atenas, número 134, na Praia do Morro a partir das 13h.

Informações.

Data: 17/11 quinta-feira

Horário: 13h

Local: Mex Entretenimento, Av. Atenas, 134 praia do morro.

O que levar: currículo atualizado.

Vagas: 200