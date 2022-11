O humorista Emerson Ceará se apresenta nesta sexta-feira (18) na Lua Azul Centro de Eventos e promete tirar boas gargalhadas do público às 20h, na Capital. Com o show “A Gente Vévi”, Ceará traz para Guarapari histórias da infância, da família e do dia a dia do brasileiro.

O SHOW

Em seu quarto show solo, Emerson Ceará se aprofunda ainda mais em suas experiências de vida, trazendo ao público o que há de melhor das suas andanças e histórias, desde jovem até as mais recentes.

“A Gente Vévi”, expressão usada por sua mãe, desde a infância, sempre foi algo marcante na vida de Emerson. Afinal, mesmo com todas as dificuldades de uma vida no sertão, ele e sua família sempre se viram dentro de histórias e questões muito diferentes do que viam ao redor.

É o melhor espetáculo da vida do artista e está recheado de momentos e histórias com gargalhadas garantidas para todos. O show traz um artista munido de dezenas de observações que vão levar o público a muitas risadas e uma identificação imediata.

SOBRE EMERSON CEARÁ

Um comediante do sertão que descobriu e desenvolveu o seu talento para fazer rir com causos, histórias e um ponto de vista particular sobre os fatos da vida cotidiana. É hoje um dos principais nomes do humor nacional, tendo passado por programas como The Noite com Danilo Gentili, Domingão do Faustão, Prêmio Multishow de Humor, Treme Treme, República do Stand Up e Programa do Ratinho. Com ele, o sistema é bruto. As risadas são garantidas em performances sem meias palavras!

Tem três especiais de comédia lançados na plataforma YouTube e seus vídeos têm mais de 10 milhões de visualizações.

Indicação: 16 anos. Duração: 60 minutos.

Serviço

Emerson Ceará – “A gente vévi”

Data: 18 de Novembro

Local: Lua Azul Centro de Eventos

Horário: 20h

Ingressos: Podem ser adquiridos através desse link .> COMPRAR INGRESSO

